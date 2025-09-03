Crystal Dynamics: Neue Informationen zu den jüngsten Entlassungen

Letzte Woche sorgte die Meldung über erneute Entlassungen bei Crystal Dynamics für Aufsehen (unsere News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle). Jetzt sind weitere Details dazu ans Licht gekommen.

Demnach schreibt Bloomberg, dass Crystal Dynamics nach dem Scheitern von Finanzierungsverhandlungen mit Take-Two Interactive Mitarbeiter entlassen hat und die Arbeit an "Perfect Dark" endgültig beendet wurde. Hauptgrund dafür ist das Ausbleiben einer Einigung zwischen den beteiligten Unternehmen über die langfristigen Rechte an der Marke.

Crystal Dynamics führte nämlich Gespräche mit mehreren Publishern. Besonders weit waren dabei die Verhandlungen mit Take-Two. Geplant war, dass Take-Two die Rechte an dem Titel von Microsoft erhält, die Produktion finanziert und auch die Veröffentlichung übernimmt. Der Deal scheiterte aber, unter anderem wegen ungeklärter Fragen zur künftigen Markenhoheit. Ohne neuen Kapitalgeber blieb Crystal Dynamics jedoch keine andere Wahl, als Stellen zu streichen und "Perfect Dark" einzustellen.

Die Neuauflage von "Perfect Dark" war 2020 für Xbox Series X und den PC angekündigt worden.