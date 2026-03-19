Weitere Entlassungen bei Crystal Dynamics

Bei Crystal Dynamics ist es zu einem weiteren Stellenabbau gekommen. Hierbei handelt es sich bereits um die vierte Runde innerhalb der letzten zwölf Monate.

Der Personalabbau erfolgt nach offiziellen Angaben von Crystal Dynamics im Zuge neuer Entwicklungsphasen und zur Anpassung der Teamstruktur. Die gestrige Massnahme folgt auf mehrere Kürzungen innerhalb von zwölf Monaten, darunter 30 Stellen im November sowie weitere Abgänge im August und März des Vorjahres. Betroffen sind diesmal 20 Stellen in der Entwicklung und zentralen Bereichen.

Trotz dieser Einschnitte sollen sowohl "Tomb Raider: Legacy of Atlantis" als auch "Tomb Raider: Catalyst" wie geplant weiterentwickelt werden. Hintergrund der Entlassungen sind strukturelle Probleme beim Mutterkonzern Embracer. Dazu kommen frühere Projektabbrüche.