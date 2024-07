Borderlands-Entwickler will bald neues Spiel ankündigen

In einem Interview von Games Radar lies Randy Pitchford, Chef von Gearbox, uns wissen, dass wir uns nicht mehr allzu lange auf die Ankündigung des nächsten Spiels des Studios gedulden müssen. Auch hiess es, dass die Fans "sehr, sehr glücklich mit dem nächsten Videospielprojekt" sein werden.

Die Passage des Interviews lässt sich wie folgt ins Deutsche übersetzen:

"Ich war nicht gerade perfekt darin, die Tatsache zu verbergen, dass wir an vielen Dingen arbeiten, und dass wir an grossen Dingen arbeiten. Ich bin zuversichtlich, dass unsere Fans mit dem nächsten Videospielprojekt sehr, sehr zufrieden sein werden, wenn wir bereit sind, es anzukündigen. Und ich kann euch sagen, dass wir die Leute nicht lange warten lassen werden, bis wir es ankündigen.“

An anderer Stelle lässt sich zudem heraushören, dass wir auch neue Fantasy-Spinn-Offs zu "Borderlands" erwarten können:

„Wir hatten mit dem ersten Wonderlands-Spiel ein grösseres Ergebnis als mit dem ersten Borderlands-Spiel, darauf können wir also aufbauen. Ich liebe Fantasy. Deshalb haben wir auch den ursprünglichen Dragon Keep DLC für Borderlands 2 entwickelt, weil ich Fantasy so sehr liebe. Viele von uns bei Gearbox lieben Fantasy, und das gibt uns die Möglichkeit, damit im Kontext von Borderlands-Themen und des Universums herumzuspielen. Ich denke, dass unsere Fans dort zu Recht mehr erwarten können.“