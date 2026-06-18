Entwickler Game Republic ist bankrott

Mehrere japanische Wirtschaftsdienste berichten mittlerweile, dass der japanische Videospielentwickler Game Republic bankrott ist. Dort entstanden und anderem diverse Teile von "Genji" und "Dragon Ball".

Bereits im Juni 2011 verdichteten sich Hinweise auf die Schliessung des Studios. Zahlreiche ehemalige Entwickler wechselten danach zu Tango Gameworks. Zu den entwickelten Titeln des Studios gehören unter anderem "Genji: Dawn of the Samurai", "Genji: Days of the Blade", "Folklore", "Dragon Ball: Origins" und "Dragon Ball Kai: Ultimate Butoden".

Game Republic hatte seinen Sitz in Tokio und wurde am 1. Juli 2003 von Yoshiki Okamoto nach seinem Ausscheiden bei Capcom gegründet. Das Unternehmen beschäftigte vor der Schliessung fast 300 Mitarbeiter. In den Anfangsjahren arbeitete man eng mit Sony zusammen, spätere Projekte wurden dann überwiegend von Bandai Namco finanziert und veröffentlicht.