Ninja Theory vor Schliessung?

Heute gibt es einige turbulente Meldungen zu mehreren Studios der Xbox-Sparte: So soll Ninja Theory vor der Schliessung stehen und weitere über eine Ausgliederung verhandeln.

Fangen wir mit Ninja Theory an: Laut eines Artikels von The Verge steht der britische Entwickler vor der Schliessung. So sollen Mitarbeiter schon am Montag über die geplante Massnahme informiert worden sein. Zudem heisst es, dass weiterhin die Möglichkeit besteht, einen Käufer für das Studio zu finden.

Desweiteren verhandeln laut eines Berichts von Bloomberg aktuell mehrere Studios aus Microsofts Xbox-Sparte über mögliche Ausgliederungen, um einer Schliessung zu entgehen. Darunter sind Compulsion Games, Arkane und Double Fine. Nach Angaben von mit der Lage vertrauten Personen prüfen besagte Teams, ob sie sich von Xbox lösen und eigenständig weiterarbeiten können. Simultan laufen Gespräche mit weiteren Studios im Portfolio, die auch von einer Schliessung bedroht sein sollen.

Mit Stellenverlusten ist trotzdem zu rechnen. Angeblich wurde es den Mitarbeitern mehrerer Studios bereits gestattet, sich nach neuer Arbeit umzusehen. Die möglichen Schliessungen sind Teil einer grösseren Neuordnung unter der neuen Konzernchefin Asha Sharma, welche vor allem auf die grössten Marken und Wachstum setzt.

Microsoft hat sich bisher noch nicht offiziell zu dem Thema geäussert.