IO Interactive kündigt Entlassungen an

IO Interactive hat Entlassungen in Aussicht gestellt. Ein offizielles Statement zu dem Thema liegt bereits vor.

Grund für den Stellenabbau bei IO Interactive ist, dass die Xbox Game Studios ihre Zusammenarbeit an dem Rollenspiel "Project Fantasy" beenden werden. Das offizielle Statement von IO Interactive zu dem Thema liest sich folgendermassen:

"Seit geraumer Zeit gibt es von IO Interactive ausschliesslich positive Nachrichten. Wir sind nach wie vor dankbar und fühlen uns geehrt angesichts der Resonanz auf unser neuestes Spiel mit einem jungen, noch unerprobten Bond. Eine gewagte neue Geschichte und eine Neuinterpretation einer der berühmtesten Figuren der Unterhaltungsbranche, die die Welt mit Begeisterung aufgenommen hat. Heute müssen wir jedoch auch einige weniger erfreuliche Nachrichten mitteilen. Die Zusammenarbeit mit einem externen Partner bezüglich unseres eigenen [geistigen Eigentums], „Project Fantasy“, ist beendet worden. Das bedeutet, dass wir uns auf diese neue Realität und ihre kurzfristigen Konsequenzen einstellen müssen, einschliesslich Personalentscheidungen, die gerade während der Erstellung dieses Updates getroffen werden. Wir sind fest entschlossen, die Betroffenen bei diesem schwierigen Übergang zu unterstützen. „Project Fantasy“ ist ein Spiel, eine Welt und ein geistiges Eigentum, das wir von ganzem Herzen lieben und dem wir uns auch weiterhin zu 100 Prozent verpflichtet fühlen – jetzt und in Zukunft. Dieses wundervolle Universum wird das Licht der Welt erblicken."

IO Interactive wurde am 16. September 1998 gegründet und hatte im vergangenen Jahr mehr als 500 Mitarbeiter.