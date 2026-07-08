IO Interactive schliesst Studio in Istanbul

IO Interactive gibt bekannt, dass man sein Studio in Istanbul schliessen wird. Gute Nachrichten gibt es dagegen zu "Project Fantasy".

Demnach schliesst IO Interactive im Zuge einer Neuausrichtung sein Studio in Istanbul und trennt sich von einer nicht näher spezifizierten Anzahl an Mitarbeitern. Man bezeichnet diese Schritte als notwendig, um die langfristige Zukunft als einer der wenigen vollständig unabhängigen Topentwickler und Publisher zu sichern.

Nach dem Ende der Finanzierungspartnerschaft mit Microsoft will man aber das Rollenspiel "Project Fantasy" eigenständig weiterentwickeln. IO interactive bestätigte in diesem Zusammenhang, dass man die vollständigen Rechte am Spiel und an der Marke zurückerhalten hat und die Finanzierung künftig selbst übernimmt.

"Project Fantasy" befindet sich schon seit längerer Zeit in Entwicklung. Microsoft war zuvor externer Finanzierungspartner dafür. IO Interactive erklärt, künftig den Schwerpunkt stärker auf interne Kernprojekte zu legen und externe Vorhaben sowie mögliche Ableger für mobile Plattformen zurückzufahren.

Bereits in der vergangenen Woche hatte IO Interactive Entlassungen in Aussicht gestellt. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

IO Interactive wurde am 16. September 1998 gegründet und hatte im vergangenen Jahr mehr als 500 Mitarbeiter.