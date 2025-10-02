Entlassungen bei Funcom

Auch bei dem norwegischen Entwickler Funcom ist es jetzt leider zu Entlassungen gekommen. Ein offizielles Statement zu dem Thema liegt bereits vor.

So erklärt Funcom, dass es sich beim kürzlich veröffentlichten "Dune: Awakening" um den grössten Release in der 32jähigen Unternehmensgeschichte handele und man sich nun wegen einer Restrukturierung von einigen Mitarbeitern trennen werde. Das Statement zu dem Thema liest sich folgendermassen:

"Das Spiel hat bereits unglaubliches Potenzial gezeigt, und der richtige Weg nach vorne besteht darin, unsere internen Ressourcen auf die Veröffentlichung neuer Inhalte, Funktionen und Verbesserungen zu konzentrieren. Der Übergang von der Entwicklung zum langfristigen Live-Betrieb, während wir gleichzeitig auf eine grosse Konsolenveröffentlichung im nächsten Jahr hinarbeiten, erfordert eine Umstrukturierung unserer Teams und eine Bündelung unserer Ressourcen aus verschiedenen Projekten und Studios. Leider bedeutet dies auch, dass wir uns von geschätzten Kollegen verabschieden müssen. Dieser schwierige Prozess beginnt jetzt, und wir können die genauen Auswirkungen noch nicht abschätzen. Wir bemühen uns, neue Möglichkeiten für die Betroffenen zu finden. Unser Fokus liegt nun darauf, diesen Teammitgliedern die Unterstützung und Beratung zukommen zu lassen, die sie benötigen, und wir bitten Sie um Ihr Verständnis, dass wir während dieses Prozesses keine weiteren Kommentare abgeben werden."

Funcom wurde im Jahr 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz im norwegischen Oslo.