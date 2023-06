NextSim 23: Alle Ankündigungen

Auf dem hauseigenen Event NextSim am 11. und 12. Mai 2023 hat Publisher Aerosoft die Inhalte für diverse Titel vorgestellt und gibt heute einen Überblick.

Kommende Titel

Mit "Medical Shift" (WIP-Titel) wurde ein neuer Notaufnahme-Simulator in der Unreal Engine 5 angekündigt. Im schichtbasierten Gameplay kümmern sich Spieler um die Diagnose und Erstversorgung der Patienten, um so neues Equipment und neue Fälle freizuschalten.

Der "Strassenmeisterei Simulator" erhält mit "Strassenmeisterei Simulator 2" eine Fortsetzung. Diese wartet mit einem Winterdienst sowie neuen Gameplay-Mechaniken wie Räumungsdiensten und Streuen auf. Daneben wurden auch die neuen Fahrzeuge vorgestellt.

Mit "Notruf 112 – Der Angriffstrupp" erhält die "Notruf 112"-Reihe ein Spin-Off für Konsolen. Dabei liegt der Fokus auf einem Angriffstrupp mit Action-Gameplay und immersiven Missionen aus der Ego-Perspektive.

Für den "Off-Road-Truck-Simulator Heavy Duty Challenge" wurden die Konsolenversion sowie die Inhalte zum Release vorgestellt. Ausserdem gab es einen Einblick in den "Five Gates"-Modus mit Fokus auf Open-World-Exploration.

Für "Heavy Cargo - The Truck Simulator" gab es einen Einblick in die aktuelle Spielversion sowie einen Überblick über die Missionsstruktur. In der Logistik-Sim werden Spieler schwere Ladung durch eine grosse Spielwelt transportieren.

DLCs und neue Inhalte

In "Autobahn Polizei Simulator 3" schlüpfen Spieler in die Rolle eines Rekruten, der in den Einsatz zurückkehrt. In verschiedenen Missionen und Einsatzarten erleben sie auf einer frei erkundbaren Karte den Alltag eines Autobahnpolizisten.

Für alle Spieler wird es ein Gratis-Content-Update mit Welterweiterung geben. Ausserdem dürfen sie sich auf den Off-Road DLC, neue Missionen sowie ein neues Fahrzeug und einen Polizeihund freuen.

Der Bussimulator "The Bus" bekommt eine neue Linie und einen neuen DLC: Hamburg City. Bisher fahren Spieler ihre Busse ausschliesslich durch Berlin, inklusive Wetter und Jahreszeitenwechsel.

In "TramSim" erwartet Spieler ein neues Fahrzeug für TramSim Vienna und eine neue Linie für TramSim Munich. Dank neuem Passagiermodus können sie in Zukunft ausserdem auch als Fahrgast statt als Fahrer in der Strassenbahn fahren.

Auch im "Fernbus Simulator" wird es neue Strecken zu entdecken geben: Hier dürfen sich Spieler auf den Dänemark-DLC freuen, mit dem neben unter anderem den Niederlanden, Frankreich und Tschechien ein weiteres europäisches Land das Streckennetz erweitert.

Im "Truck" werden Spieler beauftragt, eine Logistikkette zu übernehmen. Das können sie bald auch auf PlayStation- und Xbox-Konsolen tun, die Konsolenversion wurde auf der NextSim vorgestellt.

Für die U-Bahn-Simulation "SubwaySim Hamburg" wird es erste DLCs geben. In "SubwaySim Hamburg" befahren Spieler die Ringlinie U3 der Hamburger Hochbahn bisher im Doppeltriebwagen DT5, in Zukunft werden sie auch eine Akkulok nutzen können. Ausserdem kommt ein gratis Content-Update mit neuem Streckenabschnitt und auch eine neue Linie ist in Planung.

Die Automobil-Sim "CityDriver" wartet mit neuem Content nach dem kürzlichen PC-Release auf. Ausserdem werden auch Konsolenspieler künftig die Münchner Innenstadt in verschiedenen Fahrzeugen erkunden können.

Die NextSim wird seit 2020 jährlich von Aerosoft veranstaltet und findet sowohl digital als auch vor Ort in Paderborn statt. Hierzu lädt Aerosoft Partnerstudios und Presse ein, um über alle anstehenden Releases und Erweiterungen zu informieren.