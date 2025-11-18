Paradox Interactive & Colossal Order: Trennung nach 15 Jahren

Paradox Interactive und Colossal Order gehen nach rund 15 Jahren getrennte Wege. Für "Cities: Skylines II" wurde gleichzeitig bereits ein neuer Entwickler gefunden.

In öffentlichen Statements zu dem Thema fand man nur positive Worte füreinander. So sagte Mariina Hallikainen, CEO von Colossal Order:

"Seit über fünfzehn Jahren sind die Cities-Reihe und unsere Partnerschaft mit Paradox ein prägender Teil unserer Reise bei Colossal Order. Als wir mit der Entwicklung von Cities in Motion begannen, hätten wir nie gedacht, dass es sich zu einer beliebten Franchise mit einer leidenschaftlichen, treuen Community von Millionen von Spielern auf der ganzen Welt entwickeln würde. Wir möchten uns bei allen Mitarbeitern von Paradox für ihr Vertrauen und ihre Zusammenarbeit bedanken, und natürlich auch bei der Community für die unglaubliche Unterstützung, die Cities zu dem gemacht hat, was es heute ist. Wir sind zuversichtlich, dass die Spielereihe unter der Führung von Paradox weiterhin erfolgreich sein wird. Wir freuen uns darauf, unsere Erfahrung, Kreativität und Leidenschaft in neue Projekte zu stecken, die mit unserer langfristigen Vision übereinstimmen."

Mattias Lilja, stellvertretender Geschäftsführer von Paradox Interactive, ergänzt:

"Unsere Partnerschaft mit Colossal Order ist eine der längsten Beziehungen, die wir hier bei Paradox pflegen. Vier Spiele, Dutzende von Erweiterungen und eine Community von Millionen von Cities-Spielern – es ist bemerkenswert, wie viel wir gemeinsam erreicht haben. Wir haben grossen Respekt vor dem Team von Colossal Order und sind gespannt, wie es für sie weitergeht. Wir unsererseits sind bestrebt, weiterhin für die leidenschaftliche Cities: Skylines-Community zu arbeiten und ihnen mehr Inhalte und neue Erfahrungen zu bieten."

Anfang 2026 werden dann die Iceflake Studios die Entwicklungsarbeiten an "Cities: Skylines II" übernehmen. Studio Manager Lasse Liljedahl kommentiert dies folgendermassen: