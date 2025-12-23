Inazuma Eleven: "INA-DAI" Livestream angekündigt

Level-5 hat den sogenannten "INA-DAI" Livestream zu "Inazuma Eleven" in Aussicht gestellt. Er kann am 13. Januar 2026 ab 13 Uhr auf den üblichen Kanälen verfolgt werden.

Erste inhaltliche Informationen zum kommenden "INA-DAI" Livestream zu "Inazuma Eleven" gibt es auch schon. Demnach präsentiert man in diesem Rahmen Enthüllungen, die erstmals gezeigt werden. Vielleicht bedeutet das ja einen neuen Serienteil oder frische Erweiterungen.

Der jüngste Teil von "Inazuma Eleven" wurde am 13. November mit "Inazuma Eleven: Victory Road" veröffentlicht. Erst in der vergangenen Woche wurde das kostenlose "Galaxy & LBX DLC"-Update dafür vorgestellt. Es erschien dann vorgestern. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

Was würdet ihr beim "INA-DAI" Livestream zu "Inazuma Eleven" gerne sehen?