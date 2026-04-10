Remake kommt für Switch 2, nicht PS4

Level-5 hat im Rahmen seines Events ein Update zum Remake "Inazuma Eleven RE" veröffentlicht – und dabei eine überraschende Plattform-Änderung bestätigt. Der Titel erscheint zwar weiterhin für moderne Systeme, eine ursprünglich geplante Version für die PlayStation 4 wurde jedoch gestrichen.

Stattdessen wird das Spiel nun unter anderem für die Nintendo Switch 2 umgesetzt. Gründe für den Wegfall der PS4-Version nannte das Unternehmen nicht, was in der Community bereits für Spekulationen sorgt.

Neben der Switch 2 sind aktuell Versionen für Nintendo Switch, PlayStation 5 und PC vorgesehen. Ein konkretes Release-Datum gibt es weiterhin nicht, geplant ist aber ein Launch im Laufe des Jahres 2026.

Bei "Inazuma Eleven RE" handelt es sich um ein Remake des ursprünglichen DS-Klassikers, das die Geschichte von Mamoru Endo neu erzählt und mit moderner Grafik sowie überarbeitetem Gameplay aufwartet. Ein neuer Trailer zeigt bereits erste Eindrücke aus dem Schulalltag und den Fussballmatches.