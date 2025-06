KingsIsle Entertainment gibt bekannt, dass ein Raid Update für "Wizard101 verfügbar ist. Wir haben sämtliche Informationen dazu für euch zusammengestellt.

Besagtes Raid Update für "Wizard101" heisst "The Ghastly Conspiracry" und ein Trailer stimmt uns genau 19 Sekunden lang darauf ein. Es handelt es sich hierbei um den ersten Raid für acht Personen in der Geschichte dieses MMOs.

In "Wizard101" hat dunkle, mächtige Magie Wizard City und die Welten der Spirale umschlungen. Wir sind zwar gerade erst an der Schule der magischen Künste zu Rabenhain angekommen, doch wir und unsere Zauber könnten die letzte Hoffnung für die Spirale sein, die Mächte des Bösen zurückzuschlagen. Wir entfesseln also unsere innere Magie und machen uns bereit, das Rätsel um einen abtrünnigen Professor der Todesschule zu lüften. Wir meistern gleichzeitig mächtige Zauber, während die Dunkelheit droht, die Spirale zu verschlingen.

"Wizard101" ist hierzulande bereits seit dem 15. Februar 2011 für den PC erhältlich. Umsetzungen für PS4, Xbox One und Switch sind ebenfalls angedacht.