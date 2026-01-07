Wizard101: Termin für die Switch-Umsetzung

KingsIsle Entertainment hat einen Releasetermin für die Switch-Fassung von "Wizard101" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich nur noch bis nächste Woche gedulden.

So ist "Wizard101" ab 13. Januar auch für Nintendos Hybridkonsole erhältlich. Im Gegensatz zu den übrigen Konsolenfassungen handelt es sich hier um einen kostenpflichtigen Download. Wir erhalten dafür vollständiger Zugriff auf den ersten der derzeit fünf Handlungsstränge.

Im vergangenen Oktober wurde "Wizard101" bereits für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X veröffentlicht. Unsere damalige Meldung dazu könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Wizard101" ist hierzulande schon seit dem 15. Februar 2011 für den PC erhältlich.