Wizard101: Termin für Konsolenstart bekannt

Nachdem "Wizard101" im August für Konsolen angekündigt wurde, ist nun auch bekannt, wann es so weit ist. Wir müssen uns gar nicht lange gedulden, denn bereits am 09. Oktober 2025 erscheint das Free-to-Play MMORPG auf den Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und Xbox One. Eine Release-Termin-Ankündigung für Nintendo Switch steht somit noch aus. Der von KingsIsle Entertainment entwickelte Open-World Deck-Building Titel erschien erstmals im September 2008 in den USA für den PC.

Über Wizard101

BIST DU DER HELD, DEN DIE SPIRALE BRAUCHT?

"Dunkle, mächtige Magie hat Wizard City und die Welten der Spirale umschlungen. Du bist zwar gerade erst an der Schule der magischen Künste zu Rabenhain angekommen, doch du und deine Zauber könnten die letzte Hoffnung für die Spirale sein, die Mächte des Bösen zurückzuschlagen. Stellst du dich der Herausforderung?

WÄHLE DEINE MAGIESCHULE

Melde dich bei der Schule der magischen Künste zu Rabenhain an und spezialisiere dich in einer von sieben Magieschulen: Balance, Mythos, Sturm, Feuer, Eis, oder Tod. Jede Schule hat eigene Stärken und Schwächen, die es zu beherrschen gilt.

STELLE DEIN ZAUBER-DECK ZUSAMMEN

Sammle Zauber-Karten und stelle dein Deck zusammen, um dich auf den Kampf vorzubereiten. Verfeinere deine Strategie, um deine Gegner mit mächtiger Magie in rundenbasierten Kartenduellen zu besiegen. Vor jedem Kampf kannst du Karten entfernen oder hinzufügen, um deine Chancen zu optimieren. Stell dich den Feinden alleine oder mit deinen Freunden, um noch effektiver zu sein.

ENTDECKE DIE GEHEIMNISSE DER SPIRALE

Decke Geheimnisse auf, triff lustige, voll vertonte Charaktere und erkunde weite Welten im Zuge einer epischen Geschichte. Kämpf dich durch die Urzeit, wilde Dschungel, Unterwasser-Paläste und mehr! Mit mehr als 1000 Stunden an Quests und über 16 Welten gibt es immer etwas neues am Horizont.

BEWEISE DICH IM PVP

Komm in die Arena, um dein Können zu beweisen! Besiege Widersacher entweder 1-gegen-1 oder in Gruppen und kämpfe dich bis zur Spitze der Rangliste. Nimm an Turnieren teil oder kämpfe unter herausfordernden Bedingungen, um noch mehr Belohnungen zu bekommen.

NIMM AN WECHSELNDEN EVENTS TEIL

Ganz besondere Belohnungen gibt es in den zeitlich begrenzten Events. Sie fordern dich wöchenlich heraus. Besiege zum Beispiel Wellen von Gegnern in einer bestimmten Zeit oder lass dich für bestimmte Aktivitäten belohnen.

ABSEITS DER SCHLACHT

Zwischen den Kämpfen kannst du dich bei Nebenaktivitäten ausruhen. Züchte und trainiere verschiedene süsse Haustiere, stelle mächtige Waffen und Ausrüsting her, fahre beim Gärtnern reiche Ernten ein, angle dir die dicksten Fische oder richte dir das Schloss deiner Träume ein.

SPIELE MIT FREUNDEN

In der Spirale bist du nie allein. Schliess dich in diesem MMORPG Millionen von anderen Zaubern an und teile das Abenteuer mit ihnen. Ob du Hilfe bei einer Herausforderung brauchst, wertvolle Goldkarten tauschen oder gemeinsam Haustiere aufziehen willst - mit Freunden bist du stärker und hast mehr Spass.

IMMER NEUE INHALTE

Die Spirale wächst ständig um weitere spannende Welten, neue Features und aufregende Abenteuer. Schliess dich der Community an und bleib auf dem Laufenden, was es neues gibt!"