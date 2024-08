Wizard101 kommt auch für Konsole

PC-Spieler sollten mit dem Namen "Wizard101" schon lange etwas anfangen können. Jetzt wurde das wahrhaft magische MMO von KingsIsle Entertainment auch für die Konsolenwelt angekündigt.

Hier werden wir schonmal auf "Wizard101" für PS4, Xbox One und Switch eingestimmt. Einen Releasetermin dafür gibt es übrigens noch nicht, aber es wurde bereits bestätigt, dass Crossplay zwischen den Plattformen möglich sein wird.

In "Wizard101" hat dunkle, mächtige Magie Wizard City und die Welten der Spirale umschlungen. Wir sind zwar gerade erst an der Schule der magischen Künste zu Rabenhain angekommen, doch wir und unsere Zauber könnten die letzte Hoffnung für die Spirale sein, die Mächte des Bösen zurückzuschlagen. Wir entfesseln also unsere innere Magie und machen uns bereit, das Rätsel um einen abtrünnigen Professor der Todesschule zu lüften. Wir meistern gleichzeitig mächtige Zauber, während die Dunkelheit droht, die Spirale zu verschlingen.

"Wizard101" ist hierzulande bereits seit dem 15. Februar 2011 für den PC erhältlich.