20 Jahre God of War

Seit 20 Jahren sorgt Götterschreck Kratos für Recht und Unordnung in der Welt der mythologischen Gottheiten. Zunächst in Griechenland unterwegs, später dann im direkten Clinch mit Odin, Thor und Co. – der Spartaner hat sich bereits mit beinahe allem und jedem angelegt, der oder die in der Götterwelt etwas zu sagen haben. Nun feiert die Serie ihr 20. Jubiläum, was Fans jedoch enttäuschen könnte.

"God of War" wurde am 22. März 2005 von den Santa Monica Studios exklusiv für die PlayStation 2 entwickelt und veröffentlicht. Seither erfreut sich die Serie grosser Popularität und wurde mit zahlreichen Spin-offs in Form von Comics, Büchern sowie Sequels und Prequels bedacht – zuletzt mit "God of War: Ragnarök".

Entsprechend feiern die Macher vom 15. bis 23. März das 20-jährige Bestehen der Reihe, was Fans verständlicherweise in Ekstase versetzte. Nun aber haben sie verlauten lassen, dass man die Erwartungen nicht zu hoch ansetzen sollte. Tatsächlich wird es offenbar weder eine Ankündigung zu einem neuen Ableger noch ein Remake der ursprünglichen God of War-Trilogie geben. Stattdessen soll es Panel-Talks und Merchandise geben. Zudem geht das Gerücht um, dass Santa Monica an einer gänzlich neuen IP arbeitet – eine Information, die bislang jedoch weder bestätigt noch dementiert wurde.