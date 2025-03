God of War feiert 20. Geburtstag

Der erste Teil der "God of War"-Reihe erschien bereits 2005 - wie die Zeit vergeht. Zur Feier der letzten zwei Jahrzehnte und als Dank für die Treue der Fans bietet Santa Monica Studio verschiedene kostenlose Belohnungen und besondere Angebote.

Die "Dunkle Odyssee"-Collection für God of War Ragnarök erscheint bereits am 20. März als kostenloses Update für PlayStation 5 und PC. Das klassische schwarz-goldene Design basiert auf dem Arbeitstitel "Dark Odyssey" von "God of War" (2005) und dem gleichnamigen Skin, der in "God of War II" als Belohnung für den Abschluss auf dem Gott-Modus-Schwierigkeitsgrad erhältlich war.

Darüber hinaus gibt es ab sofort ein Fan-Kit im schwarz-goldenen Geburtstagsdesign für Social Media – darunter Banner, Symbole und Desktop-/Handy-Hintergrundbilder sowie einen kostenlosen Jubiläumsavatar für das PlayStation Network.

Am 20. März werden weitere Jubiläumsobjekte im Steam-Punkteshop für PC-Spieler veröffentlicht.