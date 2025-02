Nächstes God of War in Griechenland angesiedelt?

Einem Gerücht zufolge soll das nächste "God of War" anders als von vielen angenommen im antiken Griechenland statt in Ägypten spielen. Als Hauptperson soll dabei nicht der aus "God of War" aus dem Jahr 2018 und dem Nachfolger "God of War Ragnarök" bekannte Kratos in Erscheinung treten, sondern eine jüngere Version von ihm. Die Story soll sich dabei um die Beziehung zu seinem Vater und "solche Dinge" drehen. Die Angaben kommen von dem in der Videospielbranche breit bekannten Tom Henderson in einem Podcast (Minute 51).

Henderson ist sich jedoch nicht völlig im Klaren über dieses Gerücht und fügt an, dass er nicht wisse, ob es nicht etwas mit den in der Gerüchteküche brodelnden Remaster der originalen "God of War"-Serie zum zwanzigjährigen Jubiläum zu tun hat. Er sagt jedoch, dass es ein neuer Teil, die Fortführung der Trilogie, oder sogar ein Prequel werden könnte. Dass das nächste "God of War" nicht in Ägypten spielen wird, bringt der Journalist jedoch selbstbewusst rüber.