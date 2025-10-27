Screenshots zum God of War Multiplayer geteilt

Die immer wieder mit Leaks auffallende Website Mp1st hat Screenshots präsentiert, die angeblich von einem gestrichenen Multiplayer-Titel zu "God of War" stammen. Entwickelt worden ist das Projekt der Website zufolge von Bluepoint Games. Im Januar wurde Berichten zufolge ein nicht näher benanntes, aber schon damals unter anderem von Kotaku als "God of War" identifiziertes Projekt durch Sony gestrichen, gemeinsam mit einem Titel von Bend Studio.

In den nachfolgenden Tweets könnt ihr euch die Screenshots anschauen: