Avalanche arbeitet an Online RPG

Anhand von Jobausschreibungen lässt sich immer wieder erkennen, an welchem noch nicht angekündigten Spiel Studios gerade werkeln. So könnte das in Utah, USA, ansässige Studio Avalanche Software neben "Hogwarts Legacy" möglicherweise an einem weiteren Spiel im "Harry Potter"-Universum arbeiten. Aus den Anzeigen geht nämlich hervor, dass Avalanche Mitarbeiter für ein Online RPG rekrutiert. Ein Leak gibt dem Gerücht, dass es sich wieder um ein "Harry Potter"-Projekt handelt Rückendeckung.

Da es unwahrscheinlich ist, dass "Hogwarts Legacy 2" sich so stark von seinem Vorgänger unterscheiden würde, liegt der Verdacht nahe, dass das Studio wohl an zwei Projekten arbeiten muss. Auch würde eine Ausschreibung zu "Hogwarts Legacy 2" durchaus damit werben, um Talente anzuziehen. Da Avalanche Software mit früheren Titeln nicht annähernd den Erfolg wie mit "Hogwarts Legacy" erzielte, liegt die Schlussfolgerung nahe, WB würde das Studio auch weiterhin mit dem Franchise von J. K. Rowlings Magie-Welt beauftragen. Der Verdacht verhärtet sich jedoch nicht zuletzt mit einem Leak von dem vor allem für "Marvel Rivals"-Leaks bekannten XOXLEAK. So berichtet der Kanal von einer Umfrage, die für einen bevorstehenden Playtest verschickt wurde. Den entsprechenden Post auf X seht ihr hier: