Stellenabbau bei NaturalMotion

Auch bei NaturalMotion ist es zu einem Stellenabbau gekommen. Ein Statement von offizieller Seite zu dem Thema liegt bereits vor.

Der Umfang der vorgenommenen Entlassungen bei NaturalMotion ist noch unklar. Besonders davon betroffen ist jedoch das Studio in Birmingham, welches auf Rennspiele spezialisiert war und mittlerweile geschlossen wurde. NaturalMotion betreibt jedoch weiterhin Studios in London und Brighton. Das offizielle Statement von Muttergesellschaft Zynga liest sich folgendermassen:

"Ein wichtiger Teil der Verbindung der Welt durch Spiele ist die Verpflichtung, effizient zu arbeiten. Im Rahmen dieser Bemühungen haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, unsere Aktivitäten in Grossbritannien und den USA zu überprüfen, was sich auf eine Reihe von Positionen in den USA und Grossbritannien auswirken kann. Wir glauben, dass diese Veränderungen dazu beitragen werden, die Nachhaltigkeit des Studios langfristig zu sichern und es auf unsere zukünftigen Entwicklungsbedürfnisse abzustimmen. Wir werden eng mit den betroffenen Mitarbeitern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass sie mit der grösstmöglichen Rücksichtnahme, Respekt und Sorgfalt behandelt werden."