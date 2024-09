Darksiders II Deathinitive Edition für PlayStation5 / Xbox Series

THQ weiss, dass seit dem Teaser im THQ Nordic Showcase 2024 im August viele auf das nächste Kapitel der "Darksiders"-Saga warten. Und nun gibt's zwar Neuigkeiten, aber es ist nicht jene Ankündigung. Also, hier die Infos zu dem was schon sehr bald erscheinen wird: Eine verbesserte Version der "Darksiders II Deathinitive Edition" erscheint am 15. Oktober für PlayStation 5 und Xbox Series S/X.

Diese speziell angepasste und optimierte Fassung des legendären Action-Adventures bring native 4K-Auflösung, Ray-Tracing sowie verbesserte Licht- und Schatteneffekte, um auch auf den aktuellen Konsolen wieder ordentlich was herzumachen. Wer auf PlayStation 5 zockt und den DualSense-Controller nutzt, darf sich auf haptisches Feedback freuen, was jeden einzelen Schlag von Tod noch mal immersiver macht. Zudem wurden die Ladezeiten des Spiel dank moderner SSD-Technologie deutlich verkürzt, sodass insgesamt eine noch rundere Version von "Darksiders II" entsteht.