Bethesda Game Studios: Roadmap vorgestellt

Die Bethesda Game Studios haben die Roadmap für ihre Zukunft vorgestellt. Dabei enthüllte man unter anderem Pläne für mehrere Rollenspielreihen.

"Starfield" soll demnach auch in den nächsten Jahren konstant erweitert werden. So haben mittlerweile mehr als 17 Millionen Spieler den Titel konsumiert und dabei fast eine Milliarde Stunden investiert. Im dritten Jahr nach der Veröffentlichung plant das Studio deshalb neue Geschichten, Optimierungen am Spielsystem und weitere Aktualisierungen. Mehr als 40 Prozent der Spieler verwenden schon die Creations-Funktion, mit der eigene Inhalte erstellt werden können.

Bethesda setzt zudem weiterhin auf Werkzeuge für die eigene Community: Seit dem "Morrowind" Construction Set unterstützt man Spieler bei der Erstellung eigener Inhalte. Die Erweiterung der Creations-Funktion auf "Fallout 4" stellte laut Bethesda einen Meilenstein dar. Ersteller von Inhalten erhielten bisher mehr als zehn Millionen Dollar an Einnahmen.

"Fallout" bleibt auch ein zentraler Schwerpunkt: "Fallout 5" befindet sich demnach in der Vorproduktion, während mehrere weitere Projekte der Reihe entwickelt werden. "Fallout 76" wird ausserdem mit kostenlosen Erweiterungen fortgesetzt und erhält im kommenden Jahr die Erweiterung "Raven Rock", welche eine Vorgeschichte zu "Fallout 3" darstellt. "Fallout 4" überschritt mittlerweile 35 Millionen verkaufte Exemplare. Zusätzlich arbeitet Bethesda an überarbeiteten Fassungen (Remastern) von "Fallout 3" und "Fallout: New Vegas", leider ohne Termine zu nennen.

"The Elder Scrolls VI" ist aktuell der wichtigste Entwicklungsschwerpunkt des Studios. Dieses Spiel und "Fallout 5" entstehen nämlich auf der Creation Engine 3, einer gemeinsamen Technologieplattform für kommende Rollenspiele. "The Elder Scrolls V: Skyrim" verkaufte sich inzwischen mehr als 65 Millionen Mal.

Bethesda verstärkt zudem die Zusammenarbeit mit ZeniMax Online Studios und Obsidian Entertainment, um weitere Projekte innerhalb der Serien "Fallout" und "The Elder Scrolls" zu entwickeln.