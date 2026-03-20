Red Storm Entertainment: Ubisoft beendet Spieleentwicklung

Die Umstrukturierungen bei Ubisoft gehen unvermindert weiter. Jetzt wurde bekannt, dass man die Spieleentwicklung bei Red Storm Entertainment beendet.

Konsequenz daraus ist, dass 105 Stellen bei Red Storm Entertainment gestrichen werden. Der Standort in North Carolina bleibt aber per se erhalten, konzentriert sich künftig jedoch auf IT- und Snowdrop-Support.

Red Storm Entertainment wurde 1996 von Tom Clancy gegründet und entwickelte Spiele wie etwa "Rainbow Six" und "Ghost Recon", welche später zu starken Marken werden sollten. Ubisoft hatte Red Storm dann im Jahr 2000 übernommen. Zuletzt entstanden dort mehrere Fortsetzungen beider Reihen.

Ein offizielles Statement von Ubisoft zum Ende der Spieleentwicklung bei Red Storm Entertainment liegt bisher noch nicht vor.