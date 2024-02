Die Entlassungen in der Videospielbranche gehen leider weiter. Jetzt fand ein Stellenabbau bei Visual Concepts Austin statt.

Der Umfang der Entlassungen bei Visual Concepts Austin ist aktuell unklar. Bei LinkedIn hat Art Manager Brad Bowling jedoch ein offizielles Statement dazu veröffentlicht, das sich folgendermassen liest:

"Heute hat Visual Concepts Austin mich und eine Gruppe von sehr talentierten Entwicklern entlassen. Ich hatte in den letzten Jahren eine grossartige Zeit, in der ich mit einigen der besten Spieleentwickler der Branche zusammengearbeitet habe. In den letzten 23 Jahren, in denen ich Spiele entwickelt habe, habe ich einige Rückschläge erlebt, aber nicht so einen wie diesen."