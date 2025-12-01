25 Jahre Total War

Das "Total-War"-Franchise tritt in eine aufregende neue Ära ein. **Am 04. Dezember um 17:00 Uhr ** lädt Creative Assembly Fans auf der ganzen Welt ein, am Showcase zum 25. Jahrestag von "Total War" – einer speziellen Videopräsentation, die ein Vierteljahrhundert Strategiespiele feiert – teilzunehmen.

Auf diesem Meilenstein-Event werden neue historische und Fantasy-"Total-War"-Projekte vorgestellt. Es gibt einen ersten Blick hinter die Kulissen auf das, was leise im Hintergrund entwickelt wurde.

Ihr könnt über die offiziellen Kanäle von "Total War" einschalten.

Hinweis: Das Video wird 30 Minuten vor den angegebenen Zeiten live gehen und einen Countdown bis zur grossen Enthüllung zeigen.