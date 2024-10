Entlassungen bei den Hi-Rez Studios

Auch in dieser Woche erreichen uns leider wieder Meldungen über Entlassungen und Umstrukturierungen in der Videospielbranche. Diesmal sind die Hi-Rez Studios davon betroffen.

Der Umfang des Stellenabbaus bei den Hi-Rez Studios ist aktuell noch unklar. CEO Stewart Chisam hat sich offiziell folgendermassen dazu geäussert:

"Heute nehmen wir einige schwierige, aber notwendige Veränderungen vor, um den langfristigen Erfolg von Hi-Rez zu sichern, wobei wir uns besonders darauf konzentrieren, SMITE 2 für eine lange und nachhaltige Zukunft zu positionieren."

"Als Teil dieser internen Umstrukturierung und Neupriorisierung werden wir einige Teammitglieder bei Hi-Rez entlassen. Dies wird überproportional diejenigen betreffen, die in den Bereichen Marketing und Publishing tätig sind, sowie einige aus unseren Abteilungen Evil Mojo, G&A und Titan Forge. Die betroffenen Rollen im Spielteam betreffen überproportional unser Team, das an kosmetischen Skin-Inhalten und Systemfunktionen arbeitet."

"Diese Nachricht ist für die Arbeitnehmer in dieser Branche in einer schwierigen Zeit von grosser Bedeutung. Jeder der betroffenen Mitarbeiter ist ein talentierter und engagierter Profi, der sein Herz und seine Seele in unsere Spiele gesteckt hat. Sie zu entlassen ist eine herzzerreissende Entscheidung, die ein Versagen meiner Führung widerspiegelt und für die ich persönlich die Verantwortung übernehme. Dies sind alles gute Leute, die einen positiven Beitrag zum Unternehmen geleistet haben; niemand sollte dies als persönliches Versagen betrachten. Ich danke ihnen von ganzem Herzen für ihren Beitrag zum Unternehmen und ihre Rolle bei der Unterhaltung und Freude von Millionen von Spielern."