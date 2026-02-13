Entlassungen bei Hinterland

Auch bei Hinterland ist es leider zu Entlassungen gekommen. Nähere Informationen dazu sind schon bekannt.

Demnach hat Hinterland zehn festangestellte Mitarbeiter entlassen. Gründer und CEO Raphael van Lierop teilt zudem mit, dass vier befristete Verträge nicht verlängert werden können.

Grund für den Stellenabbau ist die Verschiebung des Nachfolgers von "The Long Dark". "Blackfrost", so dessen Name, benötigt nämlich mehr Entwicklungszeit und ein Start im Early Access verschiebt sich somit über Ende 2026 hinaus. Dadurch verlagern sich wiederum die erwarteten Einnahmen und die Einschnitte sollen finanzielle Mittel sichern sowie andere Projekte stützen.