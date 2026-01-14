Entlassungen bei Massive Entertainment

Ubisoft gibt bekannt, dass es wegen einer organisatorischen Neuausrichtung zu einem Stellenabbau bei Massive Entertainment kommt. Insgesamt könnten rund 55 Jobs davon betroffen sein.
Besagte Stellen werden an den Standorten in Malmö und Stockholm wegfallen. Ubisoft verweist in diesem Zusammenhang auf eine neue langfristige Planung, welche den künftigen Personalbedarf klar eingegrenzt hat. Massive soll sich demnach verstärkt auf die Weiterentwicklung der "The Division"-Reihe, der Snowdrop Engine und Ubisoft Connect konzentrieren. Parallel dazu entsteht ein technologieorientiertes Projekt, das man zu einem späteren Zeitpunkt öffentlich vorstellt.
Das offizielle Statement von Ubisoft dazu sieht so aus:
"Diese vorgeschlagenen Änderungen sind zukunftsorientiert und struktureller Natur. Sie stehen in keinem Zusammenhang mit der individuellen Leistung, den jüngsten Lieferungen oder der Qualität der von den Teams geleisteten Arbeit. Die langfristige Ausrichtung der Studios bleibt unverändert. Wir werden weiterhin als globale Heimat und führendes Team für die „The Division“-Reihe fungieren, ein noch nicht angekündigtes innovatives Technologieprojekt mit einer optimierten Teamzusammensetzung vorantreiben und eine zentrale Rolle bei der Entwicklung von „Snowdrop“ und „Ubisoft Connect“ spielen. Die geplante Umstrukturierung wird zunächst mit einem Fokus auf individuelle Vereinbarungen beginnen. Die betroffenen Mitarbeiter werden direkt informiert und gemäss den lokalen Vorschriften mit Sorgfalt und Respekt unterstützt."