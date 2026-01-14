Entlassungen bei Massive Entertainment

Ubisoft gibt bekannt, dass es wegen einer organisatorischen Neuausrichtung zu einem Stellenabbau bei Massive Entertainment kommt. Insgesamt könnten rund 55 Jobs davon betroffen sein.

Besagte Stellen werden an den Standorten in Malmö und Stockholm wegfallen. Ubisoft verweist in diesem Zusammenhang auf eine neue langfristige Planung, welche den künftigen Personalbedarf klar eingegrenzt hat. Massive soll sich demnach verstärkt auf die Weiterentwicklung der "The Division"-Reihe, der Snowdrop Engine und Ubisoft Connect konzentrieren. Parallel dazu entsteht ein technologieorientiertes Projekt, das man zu einem späteren Zeitpunkt öffentlich vorstellt.

Das offizielle Statement von Ubisoft dazu sieht so aus: