Massive Entertainment: Freiwilliges Abfindungsprogramm angekündigt

Auch bei Massive Entertainment, einer Unternehmenstochter von Ubisoft, kommt es zu Entlassungen. Dafür wurde jetzt ein freiwilliges Karriere-Übergangsprogramm gestartet.

Bislang ist unklar, wieviel Angestellte von dem Schritt betroffen sind. Laut offiziellen Unternehmensangaben sollen damit Teams und Ressourcen neu ausgerichtet werden, um die langfristige Entwicklungsplanung zu stärken und den Fokus etwa auf die "Division"-Reihe und auf zentrale Technologien wie zum Beispiel die Snowdrop-Engine und Ubisoft Connect zu legen. Mitarbeiter, die das Programm nutzen, erhalten dadurch finanzielle Unterstützung und Hilfe bei der beruflichen Neuorientierung.

Massive Entertainment betont gleichzeitig, dass alle laufenden Projekte fortgeführt werden, darunter "The Division 2", "The Division 2: Survivors", "The Division Resurgence" und "The Division 3". Besagte Titel befinden sich weiterhin in aktiver Entwicklung. Der Restrukturierungsprozess soll offenbar bis zum 15. Dezember abgeschlossen sein. Betroffen sind vor allem Angestellte, denen nach Abschluss früherer Projekte noch keine neuen Aufgabe zugewiesen wurden.

Die Neuausrichtung erfolgt kurz nach der Gründung von Vantage Studios, einem Gemeinschaftsprojekt von Ubisoft und Tencent, welches künftig Marken wie "Assassin's Creed", "Far Cry" und "Rainbow Six Siege" betreuen wird. Wie sich diese neu geschaffene Struktur auf künftige Produktionen auswirkt, bleibt noch offen.