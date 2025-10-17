Tomonobu Itagaki gestorben

Tomonobu Itagaki, ehemaliger Leiter von Team Ninja bei Koei Tecmo, ist verstorben. Dies wurde inzwischen von offizieller Seite bestätigt. Er wurde 58 Jahre alt.

Itagaki galt für viele als eine der prägenden Persönlichkeiten der japanischen Videospielindustrie und wurde durch die Entwicklung der Reihen "Dead or Alive" und "Ninja Gaiden" weltweit bekannt. Er trat im Jahr 1992 beim japanischen Unternehmen Tecmo ein, wo er mehrere kommerziell erfolgreiche Projekte leitete. Er stieg schnell auf, übernahm die Leitung des Entwicklerteams Team Ninja und war auch Mitglied des Vorstandes. Nach 16 Jahren verliess er das Unternehmen im Juni 2008 und reichte später Klage wegen einbehaltener Bonuszahlungen ein.

Anschliessend gründete er mit ehemaligen Team Ninja-Mitgliedern das neue Studio Valhalla Game Studios, welches 2015 das Actionspiel "Devil's Third" veröffentlichte. Nach der Auflösung des Studios (Dezember 2021) rief Itagaki ein neues Unternehmen mit dem Namen Itagaki Games ins Leben. In seiner letzten Botschaft entschuldigte sich Itagaki, dass er seine aktuellen Projekte nicht mehr fertigstellen konnte.