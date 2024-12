Agatha Christie: Death on the Nile vorgestellt

Microids kündigt "Agatha Christie: Death on the Nile" an. Einen ersten Teaser bekommen wir auch gezeigt.

Hier werden wir schonmal 30 Sekunden lang auf "Agatha Christie: Death on the Nile" eingestimmt. Dabei gibt es unter anderem einige Charaktere aus dem Adventure zu sehen.

Inhaltlich verbindet "Agatha Christie - Death on the Nile" klassische Krimielemente mit neuen Ansätzen und erweitert die berühmte Geschichte um eine Ermittlung. Hercule Poirot und die Privatdetektivin Jane Royce führen darin nämlich parallele Untersuchungen durch, die sie von London über Mallorca und New York bis hin nach Ägypten bringen. In Abu Simbel kreuzen sich dann ihre Wege, um gemeinsam einen rätselhaften Mordfall zu lösen, welcher voller Überraschungen und Wendungen steckt.

"Agatha Christie: Death on the Nile" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC.