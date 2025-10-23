RedLynx: Arbeitsplätze in Gefahr?

Es könnte sein, dass auch bei RedLynx aktuell Jobs in Gefahr sind. Ubisoft hat nämlich einen Umstrukturierungsvorschlag vorgelegt, durch den in dem Unternehmen bis zu 60 Stellen wegfallen könnten.

Demnach ist eine Neuausrichtung des Studios von einer multiplattformen Ausrichtung hin zu einer Spezialisierung auf kleine Bildschirme geplant. RedLynx soll also mit anderen Worten künftig vor allem an zwei bislang unveröffentlichten Mobile-Projekten arbeiten.

Die Massnahme dient laut Ubisoft dazu, um Kosten zu senken, Abläufe zu vereinfachen und Prioritäten innerhalb des weltweiten Studioverbunds zu schärfen. Bevor aber eine Entscheidung darüber fällt, führt RedLynx kollektive Verhandlungen mit den Beschäftigten, die bis Ende November dieses Jahres abgeschlossen werden sollen.

RedLynx wurde bereits im Jahr 2011 von Ubisoft für eine unbekannte Summe gekauft.