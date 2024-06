Beyond Good & Evil: Remaster terminiert

Was gestern noch als Gerücht die Runde machte (unsere News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle), hat sich heute bereits bewahrheitet. Oder mit anderen Worten hat Ubisoft mittlerweile tatsächlich einen Releasetermin für das Remaster von "Beyond Good & Evil" verkündet.

Demnach ist die sogenannte 20th Anniversary Edition von "Beyond Good & Evil" ab 25. Juni für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich. Wir können uns darin unter anderem auf 4K-Grafik, 60 Bilder pro Sekunde sowie Optimierungen bei Grafik, Sound und Steuerung freuen. Ausserdem gibt es eine schicke Jubiläumsgalerie und wir erfahren bei einer Schatzsuche mehr über Jades Kindheit. Der zugehörige Launchtrailer stimmt uns jetzt schonmal darauf ein.

In "Beyond Good & Evil" wurde der Planet Hyllis über Jahrhunderte von einer unbarmherzigen Alien Rasse angegriffen. Skeptisch über die Unfähigkeit der Regierung die Angreifer abzuwehren, versucht die rebellische Reporterin Jade nun die Wahrheit hinter dem Geschehen herauszufinden.