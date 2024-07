Grasshopper Direct 2024 angekündigt

Grasshopper Manufacture hat seinen zweiten jährlichen Showcase angekündigt. Er geht bereits morgen über die Bühne.

Die genaue Zeit von Grasshopper Direct 2024 wird noch verkündet. Dies hängt in erster Linie wohl damit zusammen, dass es hier im vergangenen Jahr technische Probleme gab, was für eine spätere Ausstrahlung sorgte. Bereits jetzt wird versprochen, dass derartige Sachen in diesem Jahr nicht passieren werden.

Was gezeigt wird, ist natürlich ebenfalls noch ein Geheimnis. Es ist anzunehmen, dass etwa neue Impressionen aus "Lollipop Chainsaw RePOP" präsentiert werden. Vielleicht wird ja bereits die im Raum stehende PS4-Umsetzung enthüllt.

Welche Spiele würdet ihr gerne im Rahmen von Grasshopper Direct 2024 sehen?