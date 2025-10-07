MySims und MySims Kingdom bald auf Apple Arcade

Electronic Arts gab heute bekannt, dass "MySims" und "MySims Kingdom" ab dem 6. November 2025 erstmals über Apple Arcade erhältlich sein werden. Beide Titel werden als Retro-Wiederveröffentlichung Teil von Apples Spielabonnement-Service.

Diese bei Fans beliebten Abenteuer laden euch ein, liebevoll gestaltete, lebendige Welten zu erkunden, verspielte Aufgaben zu erfüllen und versteckte Schätze sowie endlose Möglichkeiten zum Bauen, Streichen und Dekorieren zu entdecken. Dabei begegnen sie vertrauten Charakteren wie König Roland mit seinen legendären royalen Aufträgen, Chef Gino und seinem unermüdlich befeuerten Pizzaofen sowie DJ Candy, die bereits fröhlich die Plattenteller kreisen lässt.