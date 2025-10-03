Starbreeze: Stellenabbau angekündigt

Nachdem wir gestern bereits an dieser Stelle über Entlassungen bei Funcom berichten mussten, gibt es heute diesbezüglich schlechte Nachrichten von Starbreeze. Ein offizielles Statement zu dem Thema liegt auch vor.

Demnach hat Starbreeze mittlerweile den Abbau von etwa 44 Jobs bestätigt. Ein Teil der Entwickler soll zusätzlich auf andere Vorhaben verteilt werden. Hauptgrund dafür ist, dass die Entwicklung des Koop-Titels "Project Baxter" eingestellt wurde, welches im nächsten Jahr auf Basis der Marke Dungeons and Dragons erscheinen sollte. Nach einer strategischen Überprüfung entschied nun der Vorstand, die verfügbaren Mittel stärker auf den Ausbau der "Payday"-Reihe zu lenken. Das offizielle Statement von Vorstandschef Adolf Kristjansson zu dem Thema liest sich so:

"Dies war eine schwierige, aber notwendige Entscheidung. Unsere Strategie ist klar: PAYDAY ist eine der bekanntesten Marken im Gaming-Bereich mit einer unvergleichlichen Reichweite und einem einzigartigen Potenzial. Indem wir unsere Investitionen und Talente hier konzentrieren, können wir die Bereitstellung beschleunigen, Spieler mit mehr Inhalten begeistern und die Position von Starbreeze als klarer Marktführer im Heist-Genre stärken. Es geht darum, unseren Fokus zu schärfen, um langfristig den grösstmöglichen Wert für unsere Spieler, unsere Mitarbeiter und unsere Aktionäre zu schaffen. Wir verdoppeln unseren Einsatz für das, was unsere Spieler lieben – und was wir am besten können: das Heist-Genre zu dominieren. PAYDAY ist mehr als ein Spiel – es ist ein Genre, das wir geschaffen haben und weiterhin anführen. Durch die Umverteilung von Talenten und Kapital können wir Innovationen im Heist-Gameplay schneller umsetzen und gleichzeitig den Grundstein für die zukünftige Erweiterung des Genres legen. Ich möchte dem Baxter-Team herzlich für seine Leidenschaft und Kreativität danken und Wizards of the Coast für seine Unterstützung meine Anerkennung aussprechen. Obwohl wir uns entschieden haben, dieses Projekt nicht weiterzuverfolgen, sind wir stolz auf das, was wir mit Baxter erreicht haben, und diese Beiträge werden in PAYDAY und die Zukunft von Starbreeze einfliessen. Indem wir unsere Anstrengungen auf PAYDAY konzentrieren, geben wir Starbreeze und allen unseren Mitarbeitern die besten Chancen auf Erfolg."

Starbreeze wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz im schwedischen Stockholm.