Tose schliesst zwei Niederlassungen

Die Umstrukturierungen in der Videospielbranche gehen ungebremst weiter. Jetzt ist das japanische Co-Development-Unternehmen Tose davon betroffen.

Demnach werden die beiden Standorte auf den Philippinen und in Japan geschlossen. Damit will man den gestiegenen Anforderungen der Spieleentwicklung gerecht werden und auf die zunehmende Komplexität und den Umfang der Spieleprojekte reagieren. Ausserdem will man sich nun auf effizientere Standorte konzentrieren.

Tose ist schon seit November 1979 ein Partner grosser Spielefirmen wie etwa Nintendo, Bandai Namco, Capcom, Square Enix oder Taito hat zahlreiche Spiele (mit-) entwickelt. Darunter sind klangvolle Namen wie "Resident Evil Zero", "Lightning Returns: Final Fantasy XIII", "Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion", "Scarlet Nexus", "Shinobi Legends", "Paper Mario: The Origami King" oder "Splatoon 2".