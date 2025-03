Erneute Entlassungen bei Respawn Entertainment

Auch heute müssen wir leider wieder über Entlassungen und Umstrukturierungen in der Videospielbranche berichten. Erneut ist Respawn Entertainment davon betroffen.

Fast auf den Tag genau ein Jahr, nachdem es dort zu einem Stellenabbau kam (unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle), erreichen uns diesbezüglich nämlich leider wieder entsprechende Meldungen. Offenbar handelt es sich um eine kleine Anzahl an Mitarbeitern, die an einem noch unangekündigten Multiplayer-Shooter werkelten. Ein offizielles Statement des Unternehmens zu dem Thema steht noch aus.

Respawn Entertainment wurde am 12. April 2010 gegründet, hat seinen Sitz in Los Angeles (Kalifornien) und ist vor allem für "Apex Legends" und die "Titanfall"-Serie bekannt.