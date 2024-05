Schlechte Nachrichten für Sly Cooper-Fans

In den vergangenen Jahren konnte Entwickler Sucker Punch insbesondere mit dem exklusiv für PlayStation entwickelten "Ghost of Tsushima" und dessen Director's Cut begeistern. Bekannt wurde das Unternehmen jedoch durch die Entwicklung der "Sly Cooper"-Spiele, wovon sich eingefleischte Fans durchaus freuen würden, wenn es hier demnächst einen Nachfolger zu "Thieves in Time" geben würde. Tatsächlich scheint Sucker Punch jedoch an einem anderen Projekt zu arbeiten.

In einem Interview hat Bloomberg-Mitarbeiter Jason Schreier auf Gerüchte über einen möglichen und neuen Serieneintrag gesprochen, der anstelle eines "Ghost of Tsushima"-Nachfolgers bei Sucker Punch entstehen soll. Auch Giant Bomb's Jeff Grubb gab zu verstehen, dass es sich hierbei lediglich um Gerüchte handelt und das Entwicklerstudio stets und ausschliesslich an einem einzigen Titel gearbeitet hat.

"Sly Cooper" wurde im Jahr 2002 exklusiv für PlayStation 2 veröffentlicht und einige Zeit später auch für PS3 und PlayStation Vita umgesetzt. Während Sucker Punch für die Entwicklung der ersten drei Teile der Reihe verantwortlich gewesen ist, übernahm Sanzaru Games die Verantwortung für den 2013 erschienenen letzte Ableger der Serie "Sly Cooper: Thieves in Time".