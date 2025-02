Sony lehnte Idee für Resistance 4 ab

Wie wir aus einem Interview von Kinda Funny mit Ted Price, dem Gründer von Insomniac Games erfahren, war ein weiterer "Resistance"-Teil bereits mehr als ein Wunsch von Fans der Reihe. So lag ein Pitch, also eine konkrete Konzeptidee, vor, die Sony von dem First-Party-Studio Insomniac präsentiert wurde. Allerdings lehnte der japanische Videospielkonzern ein "Resistance 4" ab.

Price, der vor Kurzem nach dreissigjähriger Leitung von Insomniac seine Rente ankündigte, kommentiert den Vorgang rund um "Resistance 4" mit folgenden ins Deutsche übersetzten Worten:

"Wir haben dieses Projekt vorgeschlagen, und es war ein wunderbares Konzept, aber es hat einfach nicht geklappt, was das Timing und die Marktchancen angeht. Aber es war das Ergebnis der Leidenschaft vieler Insomniac-Teammitglieder, die Geschichte weiter auszubauen, denn ich glaube, dass Resistance eine wirklich coole alternative Geschichtsbasis geschaffen hat, in der alles mit den Chimera passieren kann und wo sie hingehen und was ihre Ursprünge sind.“