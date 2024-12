Need for Speed: Anpassung des Innenraums hoch auf Prioritätenliste

Fahrzeuganpassung, sind insbesondere seit "Underground" fester Bestandteil der "Need for Speed"-Serie. Anpassungen des Innenraums sind jedoch spärlich. Dies könnte sich in Zukunft ändern, denn Entwicklerstudio Criterion will sich zukünftig, "wenn die Zeit reif ist", tiefergehenden Anpassungen des Innenraums widmen.

So erfahren wir von Producer Patrick Honnoraty im Rahmen eines Treffens zum 30-jährigen Jubiläums der beliebten Rennspielserie, dass Anpassungen des Innenraumes hoch auf der Prioritätenliste stehen. Dies eröffnet auch die Möglichkeit, dass die 'Cockpitansicht' wieder zur "Need for Speed"-Serie zurückkehren könnte. Zuletzt hatten wir diese Ansicht abgesehen von nicht-offiziellen Mods in dem 2011 erschienene "Shift 2: Unleashed" mit der auch im Trailer weiter oben zu sehenden Helmkamera. Da eine Rückkehr der Ansicht aus dem Inneren des Autos nicht von Criterion bestätigt wurde, handelt es sich dabei zum jetzigen Zeitpunkt lediglich um Hoffnungen der Fans.

Einen nette Zusammenschnitt über die Cockpitansichten (teilweise ohne 'Cockpit') seit "Need for Speed 1994" bekommen wir im folgenden Video:

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=sdeWP4I-Ytk&t=0s&ab_channel=silversurfer96