Planänderung für neues Lollipop Chainsaw

Das ursprünglich als Remake angekündigte und später "Lollipop Chainsaw: RePOP" benannte Game wird anders als ursprünglich geplant ein Remaster des originalen Spiels. Angekündigt wurde dies in Englisch und Japanisch durch den Director des originalen "Lollipop Chainsaw" und Produzenten von "RePOP", Yoshimi Yasuda.

私たちは皆さんの要望を踏まえRePOPのゲームデザインをRemakeからRemasterに変更しました…!!!

We have changed the game design of RePOP from Remake to Remaster based on your requests! pic.twitter.com/IRcfQRXN6a