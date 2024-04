7 Days to Die verlässt den Early Access

Ein altes Sprichwort sagt, dass, was lange währt, endlich gut wird. Das trifft auch auf "7 Days to Die" zu, das jetzt den Early Access verlässt.

Entwickler und Publisher The Fun Pimps hat es sich simultan nicht nehmen lassen, den Weg zur Vollversion von "7 Days to Die" nochmal in einem umfangreichen Video nachzuzeichnen. Darin teilen Weggefährten und Beteiligte auch noch einmal interessante Anekdoten zu dem Thema.

Eine nicht ganz so rosige Nachricht gibt es dann aber doch für Konsolenspieler, denn die müssen jetzt den Vollpreis bezahlen (auf dem PC ist dies nicht der Fall). Die Entwickler begründen dies mit den grossen technischen Unterschieden im Vergleich zur Early-Access-Fassung. Allerdings soll es für Inhaber der Ursprungsfassung Preisnachlässe geben.

"7 Days to Die" erschien am 13. Dezember 2013 für den PC. PS4 und Xbox One wurden in PAL-Gefilden am 1. Juli 2016 bedient.