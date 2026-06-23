7 Trials vorgestellt

Newcore Games, die Entwickler von "The Devil Within: Satgat", stellen uns mit "7 Trials" ihr neues Projekt vor. Erste Informationen dazu hat man auch verraten.

Bei "7 Trials" handelt es sich um ein stylisches Action-Roguelite in einer verzerrten Unterwelt. Wir erforschen darin als Auftragnehmer liminale Gebiete und führen verlorene Seelen dem Urteil zu. Wir kombinieren zudem Zauber, Opfergaben und Schicksale, um unseren eigenen Combat Build zu schmieden und stellen uns den Herausforderungen im Vier-Spieler-Koop.

Einen Trailer zu "7 Trials" gibt es auch zu sehen. Darin wird uns 53 Sekunden lang hauptsächlich flottes Gameplay gezeigt. Der Hintergrundstory widmet mans sich aber ebenfalls.

"7 Trials" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, hat aber noch keinen Releasetermin.