Sony schliesst Bluepoint Games

Sony Interactive Entertainment hat die Schliessung von Bluepoint Games für März angekündigt. Wir haben sämtliche Details dazu für euch zusammengestellt.

Durch die Schliessung von Bluepoint Games verlieren etwa 70 Beschäftigte verlieren ihren Arbeitsplatz. Ein Sprecher von Sony begründete die Entscheidung in erster Linie mit einer aktuellen Geschäftsüberprüfung.

Bluepoint hat seinen Sitz in Austin und wurde 2006 gegründet. Dort entwickelte man unter anderem hochwertige Neuauflagen älterer Titel, darunter etwa den PS5-Launchtitel "Demon's Souls" sowie Remakes von "Uncharted" oder "Shadow of the Colossus".

Sony übernahm das Studio im September 2021 nach dem erfolgreichen Start von "Demon's Souls" und band es dann in die Co-Entwicklung von "God of War Ragnarök" ein. Ein später begonnenes Live-Service-Projekt im "God of War"-Universum stoppte Sony im vergangenen Jahr.