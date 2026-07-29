Entlassungen bei Double Fine Productions

Bei Double Fine Productions ist es, wenige Wochen nach der Trennung von den Xbox Game Studios, zu Entlassungen gekommen. Erklärende Worte von Gründer Tim Schafer liegen bereits vor.

Demnach musste sich Double Fine Productions von 23 Mitarbeitern trennen. Schaefer sagt dazu, dass die Massnahmen notwendig sind, damit das Unternehmen langfristig bestehen kann.

So sind die Einschnitte nicht leicht gefallen. Die Rückkehr in die Eigenständigkeit hat dazu geführt, dass Double Fine seine Grösse an die künftig tragbare Struktur anpassen muss. Die betroffenen Mitarbeiter hatten laut Schafer in der Vergangenheit einen wichtigen Beitrag zu den Spielen und des Kultur des Studios geleistet.

Double Fine war im Jahr 2019 von Microsoft übernommen worden und wurde Teil der Xbox Game Studios. Im Zuge der umfassenden Umstrukturierungen bei Xbox vor wenigen Wochen wurde das Studio wieder eigenständig.