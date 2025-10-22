Entlassungen bei Rovio

Auch bei Rovio ist es inzwischen leider zu Entlassungen gekommen. Ein offizielles Statement dazu liegt bereits vor.

Demnach musste sich Rovio von 36 Angestellten trennen. Grund dafür waren hinter den Erwartungen zurückgebliebene Verkäufe von "Angry Birds Dream Blast". Das offizielle Statement zu dem Thema sieht folgendermassen aus:

"Es wurden keine Spiele eingestellt, aber Angry Birds Dream Blast hat leider nicht die erwarteten Ergebnisse erzielt. Als Reaktion auf die unterdurchschnittliche Leistung eines unserer Spiele und um besser auf den Markt reagieren zu können, haben wir in diesem Herbst unsere Organisation umstrukturiert, um einen stärker spielorientierten Ansatz zu verfolgen und neue Spielideen schneller umsetzen zu können. Wir schaffen neue Geschäftsbereiche, reorganisieren einige unserer Spielestudios und verteilen einige der dort entwickelten Spiele neu. So wird sich beispielsweise das Puzzle-Studio in Finnland auf weniger Spiele konzentrieren, da einige seiner Spiele zu einem eigenständigen Geschäftsbereich werden, und unser Büro in Barcelona wird mehr Spiele als bisher betreuen. Ausserdem nehmen wir einige Änderungen an unserer Führungsstruktur vor, um unserer Rolle als nicht börsennotiertes Unternehmen Rechnung zu tragen und unsere Beziehungen zu SEGA zu festigen. In diesem Zusammenhang verbringt unser CEO mehr Zeit an unseren verschiedenen Rovio-Standorten und im Büro von SEGA of Europe. Diese Veränderungen führten zu Änderungen in einigen Funktionen, zur Schaffung mehrerer neuer Funktionen und zur Entlassung von insgesamt 36 Mitarbeitern."

Rovio wurde am 8. Januar 2003 gegründet und hat seinen Sitz im finnischen Espoo.