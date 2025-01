SoulCalibur-Soundtracks verfügbar

Freudige Nachricht für alle Fans von "SoulCalibur". Bandai Namco hat nämlich die Soundtracks sämtlicher Teile auf allen gängigen Streaming-Plattformen veröffentlicht.

Demnach können wir uns von nun an die Soundtracks von "Soul Edge", "SoulCalibur", "SoulCalibur I - VI", "SoulCalibur Broken Destiny" und "SoulCalibur Suite - The Resonance of Souls and Swords" zu Gemüte führen. Musikalisch sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Eine Übersicht über die unterstützen Streaming-Plattformen finden wir an dieser Stelle.

"Soul Edge" wurde in PAL-Gefilden am 1. Mai 1997 für die PSone veröffentlicht. Der Nachfolger, "SoulCalibur", sorgte hierzulande primär aufgrund seiner schicken Dreamcast-Optik für offene Münder, hatte aber auch auf spielerischer Ebene einiges zu bieten.